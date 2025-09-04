Gustavo Castillo

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 9

El juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Nayarit dictó sentencia condenatoria de 58 años de prisión en contra de Benjamín Guzmán Quintanilla, El Benji, integrante del cártel de los Arellano Félix.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que El Benji fue declarado culpable de los ilícitos de delincuencia organizada, contra la salud, homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos víctimas, daño en propiedad ajena y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con el expediente, en abril de 2009 el imputado fue detenido con artefactos bélicos y acusado de participar en el intento de asesinato de dos policías de Baja California; además, se le atribuyó pertenecer al cártel de los Arellano Félix, una de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y considerada de las más violentas.

El Ministerio Público Federal tuvo que reponer el procedimiento judicial y presentó nuevamente las pruebas al juzgado para obtener la sentencia de 58 años de prisión.