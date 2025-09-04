Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 9

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) alerta que el creciente recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que destinan los estados miembros con mayores recursos a los de renta baja y media baja, podría alcanzar 3 mil 200 millones de dólares en 2026, lo que afectaría a más de 6 millones de niñas y niños en el mundo.

Debido a esto, la cifra de quienes están fuera de la escuela podría elevarse de 272 a 278 millones.

En un diagnóstico difundido ayer, revela que al menos 28 naciones podrían perder más de un tercio del apoyo que reciben para brindar la educación de sus niños y adolescentes. Esta caída, agrega, supone un descenso de 24 por ciento respecto a 2023, y subraya que sólo tres gobiernos donantes representen casi 80 por ciento de los recortes.