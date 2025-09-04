De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 9

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó el arranque de la vigésima tercera edición de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, con el lema, “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”.

Durante el acto realizado en el recinto de Bucareli y acompañada por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas, la funcionaria federal recalcó que de esta forma se da certeza jurídica al patrimonio de cada persona y se evita que el trabajo de toda una vida se convierta en factor de disputas. Definió el testamento como un instrumento para la construcción de la paz.

Actualmente, explicó, “uno de los motivos más frecuentes de división familiar y social es la incertidumbre jurídica sobre su patrimonio. Un conflicto por una herencia no resuelta puede deteriorar o fracturar las relaciones en las familias”.

Por eso, subrayó, “vemos esta campaña como una herramienta de prevención que genera bienestar en las familias mexicanas y a la sociedad en su conjunto. El objetivo es claro y medible: que cada vez más mexicanas y mexicanos accedan a un mecanismo legal para heredar tranquilidad y no problemas a sus seres queridos”.