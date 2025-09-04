Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 8
Luego de consignar “Viva México libre, independiente y soberano”, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las fuerzas armadas “no son una institución separada de la sociedad, son parte viva de la sociedad mexicana. Esto viene de la historia de nuestro Ejército, un ejército que si bien nació con la Independencia de México, surgió con mayor fuerza durante la Revolución Mexicana, y mucho más cercano al pueblo”.
Durante la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2025, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, instó a los soldados a que “ante cualquier circunstancia que atente contra nuestra aspiración de tener una nación mexicana íntegra, independiente y soberana, con su actuar demuestren –como hasta ahora– el firme compromiso y la indeclinable lealtad que le tenemos a nuestro querido México”.
La mandataria se dirigió a los egresados y nuevos integrantes de las escuelas castrenses: “Deben guardar y sostener valores que son la base de la vida militar y que son también virtudes universales que dignifican el valor del ser humano, ya que nada puede hacerse en la vida sin convicción y sin valores, y en nuestro caso esa convicción de servir a los semejantes es servir al pueblo, es servir a la patria”.
En ese acto, en el Heroico Colegio Militar, ante los integrantes de su gabinete, así como frente a los altos mandos de las fuerzas armadas y cadetes, señaló que “el valor de la honestidad no es sólo decir la verdad; es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.
“Ser honesto es no traicionarse a sí mismo ni a los demás. Es actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad.”
La titular del Ejecutivo resaltó también “el valor del profesionalismo, que exige estudio constante, preparación rigurosa, disciplina intelectual y física, pero también responsabilidad y compromiso con la misión. Ser profesional es saber que no basta con la voluntad; se necesita también conocimiento y exigencia en el servicio”.
En tanto, el general Trevilla Trejo expresó: “A todas y todos los graduados, a los de nuevo ingreso y en general, a los que tenemos el privilegio de servir al país formando parte de las fuerzas armadas, los exhorto a continuar conduciéndose con profesionalismo en cada actividad que desarrollen y en las misiones que tengan que cumplir, a seguir preparándose día con día para fortalecer nuestra institución y responder sin titubeos al llamado de la patria”.
Ante integrantes del gabinete, como Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina-Armada de México, así como miembros del alto mando de la Defensa, Trevilla Trejo agregó: “El personal que ingresa a la carrera de las armas en fecha próxima hará la protesta de bandera, ceremonia solemne que represente el acto más importante de su carrera militar, porque con ello se comprometen a defender el lábaro patrio hasta el máximo sacrificio, porque simboliza nuestra independencia, el honor nacional, las instituciones y la soberanía del país”.