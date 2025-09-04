Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 8

Luego de consignar “Viva México libre, independiente y soberano”, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las fuerzas armadas “no son una institución separada de la sociedad, son parte viva de la sociedad mexicana. Esto viene de la historia de nuestro Ejército, un ejército que si bien nació con la Independencia de México, surgió con mayor fuerza durante la Revolución Mexicana, y mucho más cercano al pueblo”.

Durante la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2025, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, instó a los soldados a que “ante cualquier circunstancia que atente contra nuestra aspiración de tener una nación mexicana íntegra, independiente y soberana, con su actuar demuestren –como hasta ahora– el firme compromiso y la indeclinable lealtad que le tenemos a nuestro querido México”.

La mandataria se dirigió a los egresados y nuevos integrantes de las escuelas castrenses: “Deben guardar y sostener valores que son la base de la vida militar y que son también virtudes universales que dignifican el valor del ser humano, ya que nada puede hacerse en la vida sin convicción y sin valores, y en nuestro caso esa convicción de servir a los semejantes es servir al pueblo, es servir a la patria”.

En ese acto, en el Heroico Colegio Militar, ante los integrantes de su gabinete, así como frente a los altos mandos de las fuerzas armadas y cadetes, señaló que “el valor de la honestidad no es sólo decir la verdad; es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.