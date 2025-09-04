Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 7

La Cámara de Diputados instaló una comisión de la junta de coordinación política (Jucopo) para desahogar el rezago de casi 2 mil iniciativas que se arrastran desde el año pasado, y determinar cuáles podrán ser aprobadas en un periodo ordinario de sesiones que se caracterizará por tener un “intenso trabajo legislativo”.

Así lo indicó el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien añadió que se atrasó una semana la aprobación del calendario de comparecencias para la glosa del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al preguntarle sobre la gran cantidad de proyectos que aún no han sido dictaminados en comisiones o votados en el pleno –mil 971 en total, según estadísticas de la Dirección General de Apoyo Parlamentario–, el zacatecano afirmó que “ya está la comisión que fue designada por la Jucopo” para dichos fines.

Esa instancia “la preside Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada, y la integran un representante de cada grupo parlamentario. Estamos en la revisión de qué iniciativas puedan ser aprobadas en el pleno. Estamos en eso, pero tenemos mucho, mucho trabajo legislativo”.

Respecto a las comparecencias ante el pleno y las comisiones de la Cámara de funcionarios del gobierno federal para la glosa del primer Informe de gobierno de Sheinbaum, Monreal indicó que “la semana que entra nos pondremos de acuerdo sobre eso, ahí en la Jucopo. Vamos a esperar. Primero es una discusión al interior y luego las comparecencias”.

El legislador confirmó que el lunes 8 de septiembre, la mesa directiva de San Lázaro recibirá de la Secretaría de Hacienda el paquete económico para el próximo año, que se integra por el Proyecto de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal.