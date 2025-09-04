Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 7

El paquete económico 2026 incluirá un monto sin precedente de gasto social, de casi un billón de pesos, y la política tributaria tendrá “como base tapar los boquetes de la evasión fiscal”, adelantó Morena en la Cámara de Diputados.

Por séptimo año consecutivo no habrá impuestos nuevos ni aumento en las tasas y “nos centraremos en una mayor eficiencia recaudatoria”, que permita contar con recursos para continuar con la política social, expuso el vicecoordinador de esa bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Al continuar con el análisis público de su iniciativa de una ley de infraestructura para el bienestar, durante una reunión con empresarios del estado de México, explicó que se trata de derogar la actual legislación que regula las asociaciones público-privadas, que se ha enfocado en la inversión en autopistas y energía.

“La nueva ley se hará cargo de muchas deficiencias de los proyectos ejercidos con anterioridad y ampliará a otras obras de infraestructura, construyendo el derecho de los mexicanos a tener una infraestructura que les dé bienestar, junto con el fortalecimiento de los ingresos de las familias, los programas sociales, y sea el punto fundamental del mejoramiento de su nivel de vida”, indicó.