Gustavo Castillo, César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 5

Los más de 800 jueces y magistrados que el pasado primero de septiembre rindieron protesta en el Senado de la República serán asignados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) a más tardar el próximo 15 de septiembre. Mientras tanto, los juzgados y tribunales funcionarán bajo la responsabilidad de secretarios designados, señalaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

El OAJ debe establecer en breve en qué órganos –juzgados, tribunales unitarios y tribunales colegiados– se nombrará a cada uno de ellos, pero no será conforme a los distritos electorales por los cuales fueron elegidos, sino conforme a los centros de justicia federal de cada entidad.

El acuerdo firmado durante la última sesión del Consejo de la Judicatura Federal permitió habilitar o confirmar que continuarán cumpliendo sus labores hasta el 15 de septiembre los magistrados y jueces que no resultaron elegidos o bien aquellos que decidieron renunciar; sus plazas fueron ocupadas por secretarios de acuerdos.

En ese contexto, La Jornada realizó un recorrido por centros de justicia en la Ciudad de México para conocer cómo se desarrolla el desahogo de expedientes. Empleados y abogados coincidieron en que se mantienen las labores judiciales con normalidad y que están a la espera de los nuevos titulares.

El plazo vence el 15 de septiembre

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en San Lázaro señalaron que el extinto CJF les envió un oficio para informarles que se prorrogaría el nombramiento de las personas que estaban designadas en funciones de jueces o magistrados hasta el 15 de septiembre, sin mayores detalles. Sin embargo, trascendió que la ausencia, además de la falta de asignación, se debe a que los nuevos juzgadores y magistrados recibirán un curso de inducción y adiestramiento relacionado con sus funciones, expresó uno de los trabajadores consultados.