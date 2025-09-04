Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 4

Tras sostener un encuentro que calificó de “cordial” con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró haber alcanzado un acuerdo de cooperación sobre seguridad fronteriza entre ambos países después de varios meses de trabajo.

En sus redes sociales, la mandataria ponderó que este consenso se logró con base en la reciprocidad, el respeto a la soberanía y la responsabilidad compartida a partir de la confianza mutua.

En tanto, Rubio reconoció la colaboración mexicana para garantizar la seguridad en la frontera común, “que ha ayudado al gobierno de Donald Tump a conseguir un mínimo histórico de ‘encuentros’ con migrantes indocumentados”, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Rubio subrayó la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales bilaterales para promover la prosperidad de ambas naciones.

Aunque la reunión estaba enfocada principalmente al ámbito de seguridad y migración, el funcionario estadunidense también agradeció la colaboración para gestionar, de manera más eficaz, nuestros recursos hídricos comunes.

A su vez –según adelantó en su conferencia–, Sheinbaum abordó el tema de la condición de los mexicanos residentes en Estados Unidos. Desde temprano, en la mañanera, auguró que sería un encuentro cordial y afirmó que la realidad de la relación bilateral dista mucho de las presuntas presiones estadunidenses a México y de la visión que pretenden difundir los opositores de que hay una Presidenta acorralada por la administración de Donald Trump.