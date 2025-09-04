Rubio reconoce colaboración en la frontera
Es falsa la afirmación de que temo a los cárteles, responde la Presidenta a dichos de Trump
Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 4
Tras sostener un encuentro que calificó de “cordial” con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró haber alcanzado un acuerdo de cooperación sobre seguridad fronteriza entre ambos países después de varios meses de trabajo.
En sus redes sociales, la mandataria ponderó que este consenso se logró con base en la reciprocidad, el respeto a la soberanía y la responsabilidad compartida a partir de la confianza mutua.
En tanto, Rubio reconoció la colaboración mexicana para garantizar la seguridad en la frontera común, “que ha ayudado al gobierno de Donald Tump a conseguir un mínimo histórico de ‘encuentros’ con migrantes indocumentados”, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Rubio subrayó la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales bilaterales para promover la prosperidad de ambas naciones.
Aunque la reunión estaba enfocada principalmente al ámbito de seguridad y migración, el funcionario estadunidense también agradeció la colaboración para gestionar, de manera más eficaz, nuestros recursos hídricos comunes.
A su vez –según adelantó en su conferencia–, Sheinbaum abordó el tema de la condición de los mexicanos residentes en Estados Unidos. Desde temprano, en la mañanera, auguró que sería un encuentro cordial y afirmó que la realidad de la relación bilateral dista mucho de las presuntas presiones estadunidenses a México y de la visión que pretenden difundir los opositores de que hay una Presidenta acorralada por la administración de Donald Trump.
–¿Qué responde a las acusaciones de que usted “tiene miedo a los cárteles y por eso no acepta la ayuda que él ofrece”?
–Va a haber buena relación. Hoy será una muy buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y nos quedamos con eso. No voy a entrar en el debate en este caso –subrayó en su conferencia matutina antes del encuentro.
–Pero ha sido reiterado que…
–Pues sí, pero ya he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona: respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump. Y no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco, además, la mención, la buena mención que hizo de mi persona.
En este contexto, a pregunta expresa, desestimó desde la mañana que en el encuentro con Rubio se buscaría concretar una reunión personal con Trump. “No lo tenemos contemplado, por lo pronto. Van muy bien los trabajos entre los secretarios de Estado y seguimos comunicándonos por teléfono con el presidente Trump”.
Acompañaron a Sheinbaum al cónclave con Rubio los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad, Omar García Harfuh, así como el director del Instituto Nacional de Migración, Salomón Céspedes.