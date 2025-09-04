Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 3

Al sellar el “entendimiento” bilateral en seguridad, los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump estimaron que los compromisos adquiridos darán resultados concretos en el combate al crimen organizado trasnacional.

En conferencia de prensa conjunta, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacaron que el pacto se sustenta en el respeto a las soberanías de cada nación y marca una ruta “bien definida” frente a los intereses y amenazas comunes.

“Hoy hemos llegado a un excelente acuerdo para dar forma y avanzar en un programa de cooperación basado en cuatro principios básicos: estricto respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación”, puntualizó De la Fuente durante la conferencia de prensa realizada tras la reunión del alto funcionario de Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la sede de la cancillería, Rubio resaltó la colaboración que han mantenido con México: “no hay otro gobierno que esté cooperando tanto con nosotros en la lucha contra la delincuencia como el de México y la administración de la presidenta Sheinbaum”.

Para desarrollar las acciones convenidas en el “entendimiento” y evaluar sus objetivos, se estableció un grupo de trabajo de alto nivel en el que participarán representantes de las dos naciones.

El emisario de la Casa Blanca mantuvo la posición del régimen del magnate de “desmantelar” los cárteles de la droga, a los que llamó narcoterroristas. Sostuvo que “son una amenaza para la seguridad nacional de México y de Estados Unidos”. Por ello, afirmó que aun con el nivel de colaboración alcanzado hasta ahora, “todavía tenemos mucho qué hacer juntos”.