El entendimiento bitateral, con estricto apego a la integridad territorial, subraya De la Fuente
Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 3
Al sellar el “entendimiento” bilateral en seguridad, los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump estimaron que los compromisos adquiridos darán resultados concretos en el combate al crimen organizado trasnacional.
En conferencia de prensa conjunta, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacaron que el pacto se sustenta en el respeto a las soberanías de cada nación y marca una ruta “bien definida” frente a los intereses y amenazas comunes.
“Hoy hemos llegado a un excelente acuerdo para dar forma y avanzar en un programa de cooperación basado en cuatro principios básicos: estricto respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación”, puntualizó De la Fuente durante la conferencia de prensa realizada tras la reunión del alto funcionario de Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde la sede de la cancillería, Rubio resaltó la colaboración que han mantenido con México: “no hay otro gobierno que esté cooperando tanto con nosotros en la lucha contra la delincuencia como el de México y la administración de la presidenta Sheinbaum”.
Para desarrollar las acciones convenidas en el “entendimiento” y evaluar sus objetivos, se estableció un grupo de trabajo de alto nivel en el que participarán representantes de las dos naciones.
El emisario de la Casa Blanca mantuvo la posición del régimen del magnate de “desmantelar” los cárteles de la droga, a los que llamó narcoterroristas. Sostuvo que “son una amenaza para la seguridad nacional de México y de Estados Unidos”. Por ello, afirmó que aun con el nivel de colaboración alcanzado hasta ahora, “todavía tenemos mucho qué hacer juntos”.
Evitó dar detalles de las operaciones emprendidas por los dos gobiernos contra los grupos criminales, con el argumento de que los narcotraficantes “también leen la prensa.
“Nunca en la historia de ambos países hemos visto el nivel de cooperación que tenemos ahora, la cual respeta la integridad y la soberanía de ambos países, pero que al mismo tiempo ha dado resultados concretos.”.
Ejemplificó con el traslado de 55 capos hecho por México a solicitud de Washington para que enfrenten cargos penales en aquel país. “Fue una operación extremadamente difícil”.
Ratificó además el compromiso del gobierno de Estados Unidos de atacar la criminalidad en su territorio y hacer más para detener el tráfico ilícito de armas hacia México –las cuales dan poder de fuego al crimen organizado–; también reconoció los avances para detener la migración irregular.
En tanto, De la Fuente subrayó que los acuerdos bilaterales incluyen medidas para contrarrestar los flujos financieros y de combustibles ilícitos, detenciones de generadores de violencia, combate al tráfico de drogas y armas ilegales, intercambio de información, capacitación y seguridad fronteriza. “Cada uno en su territorio”, apuntó, al dejar en claro la posición de México.
Delineó algunos de los resultados “inobjetables” en estos ocho meses de colaboración bilateral: caída en más de 93 por ciento de arrestos de migrantes en la frontera, decomisos históricos de fentanilo y desplome de 32 por ciento de los delitos de alto impacto en suelo mexicano.