▲ Una seguidora del ex presidente brasileño fue captada durante una vigilia cerca del condominio del político, mientras su defensa declaró que la absolución “es imperiosa”, durante la última intervención antes de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictamine si tramó un golpe de Estado. El veredicto se emitirá la semana próxima en el juicio que define si el ex gobernante intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras tanto, en el Congreso se aceleran negociaciones para incluir la votación de una amnistía en la agenda parlamentaria, con Bolsonaro como eventual beneficiario, quien está en prisión preventiva en su casa de Brasilia desde principios de agosto. Foto Ap