Afp, Sputnik, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 22

Pekín. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, descartó ayer que junto con su par chino, Xi Jinping, y el norcoreano Kim Jong-un “conspire” contra Estados Unidos, como lo aseguró su par Donald Trump, al señalar que éste “no carece del sentido del humor.

“El presidente de Estados Unidos no carece de sentido del humor, todo está claro, todos lo sabemos muy bien”, afirmó Putin a los periodistas al término de su visita a Pekín, donde asistió al desfile militar efectuado en la Plaza Tiananmen para conmemorar la victoria por el 80 aniversario de las batallas de resistencia contra la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, organizado por Xi Jinping.

Más temprano, en su red de Truth Social, Trump insinuó que China, Rusia y Corea del Norte presuntamente conspiraban contra Estados Unidos.

Putin dijo que a pregunta del magnate señaló que “Si Zelensky está preparado (a reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar”.

En este contexto, Kim Jong-un reiteró su apoyo al líder del Kremlin en la guerra contra Ucrania.

Un micrófono abierto captó a Putin y Xi discutir sobre cómo los trasplantes de órganos podrían conducir a la inmortalidad, en una conversación que debía ser privada, pero que se transmitió en vivo durante el desfile militar desde la capital china, informó The Guardian.