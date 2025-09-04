Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 22

Buenos Aires. En un acto de cierre de campaña de la oficialista La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo en la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei, rodeado sólo de unas mil 500 personas (esperaban 10 mil) se dedicó a denunciar al peronismo y pidió a sus seguidores “apoyarlo para clavar el último clavo al cajón del kirchenerismo”.

Calificó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, “enano soviético que ha convertido a la provincia en un baño de sangre”, al alertar de un posible fraude “contra el que hay que luchar a capa y espada” en un discurso violento en el que defendió a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y acusó a la oposición de conspirar contra su gobierno mediante operaciones políticas y de inteligencia.

A últimas horas se conoció que el mandatario viajará a Estados Unidos este jueves para reunirse con empresarios y estará cuatro días fuera del país, poco tiempo antes de una elección clave para su gobierno; volvió a cancelar su visita a Las Vegas, donde estaba invitado al show de su ex pareja Fátima Florez,

Esto sucede en un clima denso y peligroso, en medio de un escándalo que sacude los cimientos del gobierno, y Milei echó leña al fuego en un escenario montado en un terreno abierto, oscuro, totalmente inadecuado, en el municipio de Moreno, mayoritariamente peronista, después de declarar a un periodista de Francia que el kirchenerismo “quiere destruir la economía del país” y “quiere matarme”.

“Hay que liberar a esta provincia de la secta kirchenerista”, fue una de las frases, además de otras para victimizarse, que es la última estrategia de su gobierno acorralado por los escándalos a los que se agregan otros nuevos en las últimas horas.