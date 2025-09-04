De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025

El canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por su postura ante el secretario de Estado, Marco Rubio, y en su canal de Telegram aseveró: “Quiero reconocer y felicitar al gobierno de México por haber hecho prevalecer los principios del derecho internacional, la legalidad y la visión de América Latina como zona de paz, en el marco del combate contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas. Se trata de un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región, y que México ha sabido representar de manera ejemplar. Todo esto, a pesar de la obsesión de Marco Rubio por generar intrigas y promover falsedades en nuestra región, cuya narrativa queda completamente desmentida frente al respeto y la integridad que defienden nuestros pueblos. ¡Felicitaciones, presidenta Claudia Sheinbaum!”