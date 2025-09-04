Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 21

Pekín. Majestuosidad, historia, disciplina, son adjetivos que podrían resumir más allá del mero paso de los contingentes con los cuales China se mostró nuevamente ante el mundo, esta vez para conmemorar los 80 años de la victoria en la guerra que libró contra Japón.

El gigante asiático avanza para tomar la batuta en un mundo donde, a decir del propio presidente Xi Jinping, la humanidad se enfrenta nuevamente a una elección entre “la paz y la guerra, el diálogo o la confrontación”.

En el despliegue del poder militar chino, en la histórica plaza de Tiananmen, se presentaron fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, que en su mayoría nunca antes habían sido expuestas al mundo, entre ellas unos enormes misiles nucleares.

Pero en paralelo, el pueblo chino rindió homenaje a los mártires, a sus familias y a los veteranos, a los héroes sobrevivientes de la guerra sino-japonesa que hoy van de los 90 a los 100 años de edad.

Desde muy temprano, al inicio de la jornada solemne, las miradas de los miles de asistentes, perfectamente ordenados y distribuidos en la plaza, no sólo buscaban a Xi –quien para la ocasión vistió un traje similar al que Mao Tse-Tung, fundador del Partido Comunista, utilizó el 1º de octubre de 1949 cuando anunció la fundación de la República Popular de China–, sino también a los invitados especiales, particularmente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien es el primer líder de ese país, en 66 años, que asiste al desfile, según consigna la agencia Reuters.

El mandatario ruso y el norcoreano –quien arribó a China en tren– flanquearon en todo momento al también secretario general del Comité Central del Partido Comunista, desde que llegaron a la plaza de Tiananmen hasta la recepción que Xi ofreció a los 26 líderes extranjeros y sus delegaciones en el Gran Salón del Pueblo, recinto para actividades legislativas y ceremoniales.

Con 80 balas de salva que cimbraron la plaza, fue inaugurado el desfile, tras lo cual se entonó el himno nacional y desde la tribuna del Palacio de Tiananmen, Xi pronunció su discurso frente a invitados especiales, familiares de mártires, líderes de su partido, elementos militares y la banda compuesta por más de mil personas, así como medios de comunicación locales e internacionales, entre ellos La Jornada.

Afirmó que “la revitalización de la nación china es imparable y las causas de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerán”. Destacó que sólo si los países y pueblos que se tratan recíprocamente como iguales “conviven en armonía y se vigilan mutuamente, pueden preservar la seguridad común, eliminar las causas de la guerra y evitar que se repita la tragedia histórica”.

Tras su mensaje, trasladado en una limosina, Xi pasó revista a las tropas en la avenida central Chang’an. “¡Saludos camaradas!”, exclamó el presidente, mientras elementos castrenses respondieron con gran ímpetu y al unísono: “¡a la orden del partido!”, “¡para la victoria luchamos!”, “¡con disciplina servimos!” y “¡la paz vencerá!”.

Por el cielo de Pekín, 26 helicópteros formaron el número 80 y los elementos militares marcharon finamente sincronizados y rectos. Entre ellos estaba representada la fuerza aeroespacial e informática y las tropas de misiones de paz. Después se dio paso a los tanques, equipos láser con destrucción precisa, armamentos antidrones e interceptores de misiles, submarinos, aeronaves no tripuladas, entre otros. Por último, 80 mil palomas volaron sobre la plaza.

Al paso de los equipos militares, los asistentes, bajo un sol a plomo, agitaban efusivamente las pequeñas banderas que portaban, que en ocasiones parecían moverse al mismo ritmo, incluso esa también era la impresión cuando aplaudían. Cabe recordar que a este desfile, que se lleva a cabo cada 10 años, sólo se asiste por invitación oficial.

La larga jornada de celebración, que para los medios de comunicación se inició desde las 2 de la madrugada para superar los distintos cercos de seguridad y el cierre de calles, concluyó en la noche con una gala conmemorativa en el Gran Salón del Pueblo.