Ap, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 20

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró ayer que la muerte de 11 personas en una embarcación que supuestamente transportaba droga frente a las costas de Venezuela representa un “asesinato” y sugirió a su homólogo estadunidense, Donald Trump, que equivoca el foco, ya que en estos barcos van “jóvenes muy pobres”.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, sentenció el mandatario colombiano al compartir las imágenes difundidas por Washington, y cuya veracidad fue puesta en duda por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Petro agregó: “los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, y señaló que su país lleva décadas de efectuar operaciones contra civiles “sin matarlos”.

En contraste, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, elogió el ataque realizado por fuerzas estadunidenses y sostuvo que todos los traficantes deberían ser asesinados violentamente.

“Yo, junto con la mayor parte del país, estoy contenta de que el despliegue naval de Washington tenga éxito en su misión. El dolor y el sufrimiento que han infligido a nuestra nación es inmenso. No tengo compasión por los traficantes; Estados Unidos debería matarlos a todos violentamente”, declaró la premier.