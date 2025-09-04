Con información de Ricardo Montoya

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 26

El juez de control Víctor Matadamas Barranco fue atacado a balazos por hombres encapuchados, ayer en la mañana, en la colonia Iturbe, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, cuando viajaba en su automóvil. Los agresores emparejaron la motocicleta en la que iban con el vehículo Mazda blanco del juzgador y abrieron fuego contra la unidad. En su intento por escapar del ataque, Matadamas perdió el control del automotor, el cual se estrelló contra un poste y luego con el muro de una vivienda. Los sujetos huyeron. Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes lo encontraron herido con tres impactos de bala, en la cabeza y el abdomen, y lo trasladaron de urgencia al Hospital General de Tula, donde permanece bajo atención médica. Al cierre de esta edición su estado de salud se reportaba como estable.