El senador de Morena Saúl Monreal acusó a su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, de ser manipulado por un grupo político que intenta desacreditarlo para impedir que él lo suceda en el gobierno para 2027.
En un video mensaje en sus redes sociales advirtió: “si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes Morena corre el riesgo de perder la gubernatura de Zacatecas”.
Sostuvo que “si el pueblo zacatecano quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo lo seré”.
Insistió en que “existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del estado. Es el grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano, es el que más daño le ha hecho a la entidad”.
Saúl expuso que después de que la dirigencia del partido guinda visitó Zacatecas se hizo evidente una campaña en su contra. “Persisten intereses oscuros que buscan ponerme en el centro de un tema ya muy platicado por el Consejo Nacional de Morena, que familiares de quienes ocupan un cargo de elección no pueden participar como candidatos en 2027”.
Agregó : “No me entristece que se pueda ver limitada mi aspiración, lo que me duele es que se orquestan campañas para descalificar a alguien que ha entregado su vida al movimiento”
Resaltó que no se tira al piso para que lo levanten, “pero creo que nadie merece que perversa y deliberadamente le quieran pisotear sus sueños” y menos, recalcó, ese grupo político que “es el que más daño le ha hecho a Zacatecas y esto no me lastima sólo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento”.
Concluyó: “No se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque únicamente contra Saúl Monreal, es una agresión a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la Cuarta Transformación”.