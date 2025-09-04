Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 26

El senador de Morena Saúl Monreal acusó a su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, de ser manipulado por un grupo político que intenta desacreditarlo para impedir que él lo suceda en el gobierno para 2027.

En un video mensaje en sus redes sociales advirtió: “si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes Morena corre el riesgo de perder la gubernatura de Zacatecas”.

Sostuvo que “si el pueblo zacatecano quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo lo seré”.

Insistió en que “existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del estado. Es el grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano, es el que más daño le ha hecho a la entidad”.

Saúl expuso que después de que la dirigencia del partido guinda visitó Zacatecas se hizo evidente una campaña en su contra. “Persisten intereses oscuros que buscan ponerme en el centro de un tema ya muy platicado por el Consejo Nacional de Morena, que familiares de quienes ocupan un cargo de elección no pueden participar como candidatos en 2027”.