Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 25

Guadalajara, Jal., Las presas de Jalisco se encuentran a 100 por ciento de su capacidad de almacenamiento debido al nutrido temporal de lluvias, informó el gobierno estatal.

Mientras, ayer se cumplieron cinco días de que el poblado de San Martín Zula, municipio de Ocotlán, está inundado por el desbordamiento del río y 42 personas permanecen en albergues.

Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua en Jalisco, reportó que los embalses “están muy bien, todos derramando al 100 por ciento”.

El funcionario detalló que los principales, que son El Salto, El Zapotillo, La Red y Calderón, ya estaban llenos desde la semana pasada.

Se congratuló de que también el lago de Chapala tan sólo durante el fin de semana reciente elevó 27 centímetros su nivel, con lo que se ubicó a 61.27 por ciento de su capacidad, según el corte realizado el 2 de septiembre. reconoció que esto es una “buena noticia para Jalisco y para el lago”.

Refirió que desde hace unos meses, El Zapotillo está en funcionamiento; aunque en estos momentos los sistemas de bombeo de dicha presa, ubicada en las inmediaciones de Temacapulín, están apagados porque sería un gasto innecesario para llevar agua al embalse de El Salto.

En la comunidad de San Martín de Zula, municipio de Ocotlán, anegado desde pasado 30 de agosto, cuando se desbordó el río Zula al romperse un bordo para contener el agua, 42 lugareños continúan en refugios temporales.

De acuerdo con la dirección de Protección Civil el nivel del agua bajó unos 20 centímetros, pero persiste la afectación.