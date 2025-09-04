▲ Las zonas inundadas en el área natural protegida del lago de Texcoco aumentaron de mil 800 hectáreas a finales de julio pasado, a 4 mil 500 en los últimos días de agosto por las intensas lluvias en el valle de México. Foto Javier Salinas Cesáreo

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 25

Texcoco, Méx., Las zonas inundadas en el área natural protegida del lago de Texcoco aumentaron de mil 800 hectáreas a finales de julio pasado, a 4 mil 500 en los últimos días de agosto, por las intensas lluvias en el valle de México.

Según Jorge Daniel Fonseca Cando, director del ANP Lago de Texcoco, con esta cantidad de agua la región se convierte en el sistema de humedales más grande del centro de la Cuenca de México.

Explicó que los sectores anegados se incrementaron por los frecuentes aguaceros de la temporada, y debido a trabajos de reconducción de ríos.

Previó que los puntos inundados crezcan más en lo que resta de la época de lluvias.

Fonseca Cando expuso que una de las zonas del área natural protegida con más cantidad de agua es la identificada como “la X” que iba ser la parte de la terminal aérea y las pistas del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Son 700 hectáreas anegadas con 13 millones de metros cúbicos de agua.