▲ Fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles cerca del templo de Santo Domingo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los habitantes llegaron para ayudar a limpiar los estragos. Foto La Jornada

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 24

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Un tornado, fenómeno conocido como “culebra” en Chiapas afectó ayer esta localidad, donde dejó una persona lesionada, desprendimiento de láminas de techos, siete árboles caídos, daños a por lo menos dos vehículos y afectaciones a viviendas y negocios.

El director del Instituto de Bomberos de Chiapas, Marco Antonio Sánchez Guerrero, informó que entre los barrios más perjudicados están Mexicanos, El Cerrillo y Santa Lucía, así como la zona centro de San Cristóbal, sobre todo en la zona donde se ubican los mercados de artesanías y el llamado José Castillo Tiélemans, en los cuales algunos locales resultaron dañados.

Fuentes de la Secretaría de Protección Civil estatal dieron a conocer que un joven resultó golpeado en el tórax por un árbol caído por lo que fue trasladado al Hospital de las Culturas. Poco después del tornado comenzó una fuerte lluvia con granizo en la ciudad que dejó encharcamientos.

“De repente se oscureció el cielo, por las fuertes ráfagas de viento volaron láminas, tapas de tinacos de plástico y cayeron árboles cerca del templo de Santo Domingo. Al menos tres locales de artesanías quedaron aplastados”, comentó un testigo. El servicio eléctrico se suspendió en algunos puntos, por lo que empleados de la Comisión Federal de Electricidad iniciaron labores para reanudarlo.