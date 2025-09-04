▲ Afectaciones por el huracán Lorena se reportaron ayer, con severas anegaciones en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Foto cortesía de Marea Noticias BCS

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 24

Ante la aproximación del huracán Lorena como categoría 1 a las costas de Baja California Sur, las autoridades de esta entidad y de Sonora determinaron la suspensión de clases en todos los niveles educativos; en tanto, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase de prevención y desplegó más de ocho mil elementos en ambos estados, Baja California, Sinaloa y Nayarit, para auxiliar a la población que lo requiera.

La Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha el plan de emergencia DN-III en la primera entidad, donde desde la madrugada de ayer arreciaron las lluvias e inundaciones y hubo algunos cortes de luz en La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas.

En Los Cabos la crecida de arroyos interrumpió el paso de vehículos, se suspendió el servicio de transporte público y fueron abiertos 19 albergues; en la clínica número 6 del IMSS y el hospital general de San José del Cabo cancelaron las consultas por acumulación de agua en las instalaciones.

En Hermosillo, Sonora, hubo encharcamientos y viviendas afectadas en las colonias La Caridad y Magisterial.

En la capital de Aguascalientes, una tormenta la tarde-noche del martes provocó anegaciones, daños en 30 viviendas, dejó decenas de autos varados, 11 árboles caídos y cierre de vialidades.

El Hospital de la Mujer quedó inundado; sin embargo, no fue necesario desalojar a los pacientes, pues el personal de aseo, con ayuda de enfermeros y médicos lograron sacar el líquido del lugar.

Más de cuatro horas fueron cerradas las vías Las Américas, Carlos Sagredo, Gabriela Mistral, el bulevar Guadalupano y el paso a desnivel de 5 de mayo; en la avenida López Mateos, una de las principales del centro de la ciudad, el nivel del agua superó los 45 centímetros de altura.

En tanto, lluvias de la tarde de ayer causaron estragos en calles de los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz, estado de México. En el primero, se generaron encharcamientos en las avenidas primarias; en el cruce de Pantitlán y Villada el líquido superó 40 centímetros de altura, por lo que fue cerrado a la circulación.