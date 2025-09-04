▲ Las fiestas tendrán dedicatoria especial a todo el talento humano que ha dado vida a estas instalaciones. Como primer evento se presentó un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. Foto cortesía de los estudios

Los Estudios Churubusco Azteca cumplen 80 años de brindar servicio a la comunidad cinematográﬁca y audiovisual en México. Por su ubicación, infraestructura y talento humano, han operado ininterrumpidamente, trabajando con más de 3 mil producciones; en ellos se han producido y realizado algunos de los procesos de muchas de las joyas del cine nacional y actualmente de producciones para streaming.

Para celebrar sus ocho décadas, los Estudios Churubusco Azteca llevarán a cabo una serie de actividades con el propósito de homenajear y reconocer la labor de los trabajadores como uno de los pilares de la institución. La primera tarea consistió en presentar el billete de la Lotería Nacional para su Sorteo Superior del 5 de septiembre. La directora de la institución, Olivia Salomón, aﬁrmó: “el cine es mucho más que una industria; es identidad que nos une, motor económico que genera empleos, poderosa herramienta social que reﬂeja nuestra diversidad y da voz a quienes fueron invisibles; en ese sentido, son la casa donde México se cuenta a sí mismo, donde el arte retrata, crítica y reinventa nuestra realidad, y donde se forjó un patrimonio cinematográﬁco que inspira a nuevas generaciones”.

Foros y ciclos de cine

En conjunto con los medios públicos, se informó: “tendremos una programación de cápsulas audiovisuales que contienen la memoria de los trabajadores de los Estudios Churubusco. Este material comenzó a salir al aire desde ayer en Canal Once, Canal 14, Capital 21 y Canal 22. También se exhibirán al inicio de las películas proyectadas en Cineteca Nacional, así como cápsulas de radio que saldrán al aire a partir de octubre en las estaciones del IMER y de Radio Educación”.

El 9 y 10 de septiembre se realizará el primer Foro de la Industria Audiovisual Mexav, un evento dedicado completamente a profesionales del ramo.

Memoria colectiva

Se publicarán dos ejemplares: Historias, imágenes y sonidos. Estudios Churubusco 2016-2025 y Estudios Churubusco: una memoria colectiva. El primer volumen presenta un panorama del cine mexicano en la pasada década, la cual se caracterizó por la diversidad de temáticas sociales que quedaron plasmadas en largometrajes, cortometrajes, series de televisión y streaming que han sido ﬁlmados o procesados en los emblemáticos estudios. El segundo ejemplar se centra en los testimonios de los trabajadores, quienes son los protagonistas de esta memoria que no suele contarse a menudo, pero es valiosa y quedará plasmada en la historia de esta institución. La presentación de ambos libros se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre en la sala de grabación musical Silvestre Revueltas.

Por su parte, la Cineteca Nacional será la sede de la exposición fotográﬁca: 80 Años de Estudios Churubusco Azteca, de ser la casa del cine mexicano, que se inaugurará el 18 de septiembre en los recintos de Xoco y de las Artes; ese mismo día se hará la cancelación del timbre postal conmemorativo del 80 aniversario de los Estudios Churubusco Azteca, que emite Correos de México para sumarse a la celebración.

Se proyectará la muestra de cine 80 Años de los Estudios Churubusco Azteca, con 11 películas mexicanas que han tenido mayor relevancia a lo largo de la vida del recinto. Comenzará el 17 de octubre y ﬁnalizará el 11 de diciembre en la Cineteca de las Artes.

La Asociación Mexicana de Cinefotógrafos llevará a cabo la Semana AMC, del 18 al 25 de octubre, en las instalaciones de los Estudios Churubusco, reuniendo a lo mejor del mundo audiovisual con talleres, clases magistrales, proyecciones, mesas redondas, demos técnicos y la feria de expositores. Otras de las actividades serán el concierto Gamex Sinfónico, proyecto en el que compositoras y compositores mexicanos unen fuerzas para llevar a una orquesta de cámara la música original creada para videojuegos nacionales. Se trata de un puente entre la cultura gamer y la música académica. La experiencia se vivirá en un concierto el 4 de octubre, a las 19 horas, en la sala Silvestre Revueltas con la Orquesta Juvenil Sinfónica de Tlalpan dirigida por la maestra Lizzi Ceniceros. Interpretará las bandas sonoras originales de México 1921: A Deep Slumber, Patito and the Bubble, Lonesome Village y Greak: Memories of Azur. Todo, mientras se proyectan los videojuegos, creando una experiencia audiovisual inmersiva. El concierto ﬁlmográﬁco 80 Años de los Estudios Churubusco Azteca, una proyección musicalizada en vivo por el Ensamble Vórtice, que recopila extractos de las películas emblemáticas mexicanas producidas en los estudios, dirigida por Felipe Pérez Santiago, se llevará a cabo el 23 de octubre en la sala Silvestre Revueltas.

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano presentará dentro de su 46 edición parte de la muestra de cine 80 Años de los Estudios Churubusco Azteca, compuesta de seis películas que se proyectarán del 4 al 14 de diciembre en La Habana, Cuba.

Las Rejas de Chapultepec albergarán la exposición 80 Años de los Estudios Churubusco Azteca. Se inaugurará el 15 de diciembre y estará exhibida hasta el 25 de enero de 2026.

El acto que cerrará los festejos del aniversario es la exposición que muestra ocho grabados elaborados por Candy Gómez, Jorge Borja, Luisa Estrada, Nuria Montiel, Rodrigo Imaz, Ruth Acosta, Sergio Ricaño y Vicente Jurado. La presentación se llevará a cabo el martes 16 de diciembre en el Cenart.