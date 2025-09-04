Espectáculos
Ver día anteriorJueves 4 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/04. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Espectáculos/Portishead participará en Juntos por Palestina/
A nterior
S iguiente
 
Portishead participará en Juntos por Palestina
Foto
▲ La banda británica Portishead confirmó su participación en el concierto Juntos por Palestina organizado por el músico Brian Eno y programado para el 17 de septiembre. La agrupación no tocará en vivo, pero enviará un video interpretando su tema Roads. “Aunque no podemos estar allí en persona, estamos orgullosos de ser parte de este evento y la comunidad solidaria con Palestina pidiendo el fin del genocidio”, señaló la agrupación inglesa .Foto tomada de sus redes sociales
Periódico La Jornada
Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 8
A nterior
S iguiente