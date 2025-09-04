▲ La banda británica Portishead confirmó su participación en el concierto Juntos por Palestina organizado por el músico Brian Eno y programado para el 17 de septiembre. La agrupación no tocará en vivo, pero enviará un video interpretando su tema Roads. “Aunque no podemos estar allí en persona, estamos orgullosos de ser parte de este evento y la comunidad solidaria con Palestina pidiendo el fin del genocidio”, señaló la agrupación inglesa . Foto tomada de sus redes sociales