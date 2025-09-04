Ap

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 8

Nueva York. Después de un verano definido por la reunión de Oasis, otra banda de rock británica está lista para regresar al escenario en vivo: Radiohead.

La agrupación, compuesta por el vocalista Thom Yorke, el guitarrista/tecladista Jonny Greenwood, el guitarrista Ed O’Brien, el bajista Colin Greenwood y el baterista Phil Selway, tiene 20 conciertos programados en cinco ciudades de Europa: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, en noviembre y diciembre. Actuarán cuatro noches en cada ciudad.

Nuevo álbum

La pasada presentación de Radiohead fue en 2018, en apoyo de su álbum, A Moon Shaped Pool de 2016. No está claro si la banda está preparando un nuevo lanzamiento de material original, pero a principios de este mes anunciaron un nuevo álbum en vivo, Hail to the Thief - Live Recordings 2003-2009, que llegará el 31 de octubre.

“El año pasado, nos reunimos para ensayar, sólo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, se sintió realmente bien tocar las canciones nuevamente y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros. También nos hizo querer tocar algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedan asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, sólo serán éstas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto”, señaló Selway.