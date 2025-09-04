Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 8

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó las dos tesis de jurisprudencia derivadas del juicio que ganó la artista Sasha Sokol Cuillery al productor Luis de Llano Macedo, en el que el máximo tribunal determinó que en casos de abuso sexual contra menores de edad no existe plazo para exigir una indemnización a los responsables.

Los nuevos criterios, obligatorios para todos los juzgados y tribunales del país, fueron publicados en el Semanario Judicial de la Federación y entraron en vigor el primero de septiembre.

El asunto de la artista fue resuelto el 25 de junio pasado por unanimidad de cinco votos en la Primera Sala de la Corte, que confirmó la condena civil impuesta al productor Luis de Llano, obligándolo a indemnizar y reparar el daño causado a la cantante por el abuso sexual cometido hace más de 30 años, cuando ella tenía 14 y él 39.