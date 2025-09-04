The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 8

A la clásica cinta Tiburón se le atribuye la invención del éxito de taquilla moderno tal como lo conocemos, lanzando a StevenSpielberg como un actor importante de Hollywood y convirtiendo a Roy Scheider y Richard Dreyfus en dos de las estrellas más buscadas de la década.

Pero no fueron sólo los miembros principales del elenco los que cosecharon las recompensas, cinco días de rodaje y un minuto de tiempo en pantalla significaron mucho más para el actor infantil Jeffrey Voorhees.

Vorhees puede haber tenido un papel pequeño en la película, interpretando al condenado Alex Kintner (también conocido como “El segundo niño asesinado por un tiburón”), pero su breve y trágica aparición ha demostrado ser inesperadamente lucrativa cinco décadas después.

Gracias a su participación en la película, Voorhees, que ahora tiene 62 años, viaja alrededor del mundo para aparecer en convenciones de fanáticos, por las que le pagan 10 mil dólares por presentación.

El amor por Tiburón también ha llevado a los seguidores a ansiar la oportunidad de adquirir videos personales suyos en la plataforma de videos de famosos Cameo.Voorhees cobra 35 dólares por mensaje y puede recibir hasta 25 solicitudes al día en ocasiones como el Día de la Madre.

A Voorhees le costó convencerse para que se subiera al tren de la nostalgia, pero decidió darle una oportunidad al circuito de fanáticos de Tiburón en 2017 después de años de ser persuadido y de que le ofrecieran vuelos, hoteles y dinero para asistir a convenciones.

“Solía decir: ‘No tengo tiempo para esto’, y luego decía: ‘Está bien, lo intentaré una vez’”, señaló a The Independent .

El primero que hice fue en Nueva York, y alguien en el aeropuerto te mostró tu nombre y las fotos. Ganas mucho dinero con esas cosas y viajas por todo el mundo y conoces a actores de verdad.

El legado perdurable de su carácter lo inspiró a lanzar su propio sitio web, donde vende balsas salvavidas inflables con una enorme marca de mordedura de tiburón, tazas, carteles y camisetas.

“Me retiré porque ahora gano más dinero con cosas de Tiburón”, añadió Voorhees, que tenía su propio negocio de restaurantes.

La casa de Voorhees está llena de productos de Tiburón , y los fanáticos todavía le envían regalos.

A veces voy caminando por la calle y oigo a la gente decir: “¡Ese de ahí es el muerto Alex Kintner! “Es surrealista”, dijo.

Había una niña de 14 años llorando porque sus padres la llevaron en coche cinco horas desde Chicago y se emocionó muchísimo al verme. ¡Salgo en la película un minuto!

El hombre de 62 años indicó que el amor duradero le ha dado un propósito y que actualmente se está preparando un documental sobre su historia.

“Eso te da un poco de placer”, señaló. “Ganas buen dinero y haces muy feliz a mucha gente, así que ¿por qué no?”

Tiburón se encuentra actualmente en los cines para un relanzamiento por su 50 aniversario.