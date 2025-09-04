▲ Nadim Cheikhrouha, Amer Hlehel, Kaouther Ben Hania, Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Odessa Rae, Jim Wilson, Rooney Mara y Joaquin Phoenix con un retrato de la niña palestina Hind Rajab durante la alfombra roja de The Voice of Hind Rajab. Foto Afp

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 7

Venecia. La guerra de Gaza protagonizó ayer la 82 Mostra de Venecia, donde la francotunecina Kaouther Ben Hania presentó The Voice of Hind Rajab, un filme basado en la historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Gaza.

La proyección terminó con una ovación de 23 minutos, con varios espectadores enarbolando banderas palestinas y gritando lemas en la sala.

En enero de 2024, una niña de seis años atrapada dentro de un auto baleado en la ciudad de Gaza suplicó que alguien la rescatara. Se perdió el contacto con la primera ambulancia. Hind Rajab, cinco miembros de su familia y dos paramédicos fueron encontrados muertos 12 días después.

El impacto de la historia, y el audio de la voz de Hind de esa llamada, ha sido vasto, ha inspirado canciones, movimientos de protesta y ahora una película de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania.

The Voice of Hind Rajab es un documento desgarrador de la guerra entre Israel y Hamas, ambientado completamente dentro del centro de despacho del servicio de rescate de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (Cruz Roja). La película utiliza el audio real de la llamada de Hind, mientras que actores interpretan a los socorristas.

Audio real

“Cuando escuchas su voz te sientes impotente”, dijo Ben Hania a Ap.

La prima de Hind, Layan, que estaba en el coche, había dicho a los miembros de la familia que las fuerzas israelíes les estaban disparando antes de que la mataran. La Cruz Roja indicó que las tropas israelíes dispararon contra su ambulancia. Al ser consultado, el ejército dijo que el incidente “aún está siendo revisado”, sin dar más detalles.

Al escuchar el audio, que se compartió ampliamente en redes sociales en los 12 días después de que la Cruz Roja perdió contacto con sus paramédicos y con Hind, Ben Hania declaró que sintió que necesitaba hacer algo para ayudar a la voz inocente que estaba escuchando.

“Sentí que ella me estaba pidiendo que la rescatara”, señaló Ben Hania. “No es racional lo que estoy diciendo, porque sabía que la tragedia ya había ocurrido. Me pregunté a mí misma, ‘¿Qué puedo hacer?’, y sólo sé una cosa: contar historias”.

Su determinación se intensificó después de escuchar las grabaciones completas de las llamadas de ese día. La urgente necesidad de hacer la película significó que tendría que poner otro proyecto, que estaba preparando para filmar, en espera, y trabajar más rápido de lo que nunca había hecho antes.

“Había una especie de emergencia que estaba sintiendo y contagié a todos”, destacó.

Su primer paso fue hablar con la madre de Hind, Wissam Hamadah, quien le dio su bendición y le contó todo sobre su hija, desde su amor por el mar hasta sus sueños de ser dentista. Luego, Ben Hania se dedicó a reunir a su elenco, incluyendo a Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury y Amer Hlehel. Era importante para ella que sus actores fueran palestinos.

En cierto modo, todo estaba allí para que ella se basara en las transcripciones reales. Sólo necesitaba encontrar una manera cinematográfica de hacerlo, y el lenguaje del cine estaba a su disposición. Aquí había, en esencia, una misión de rescate, llena de urgencia, emociones intensas y frustrante burocracia, que se desarrolla como un thriller de Hollywood, pero sin final feliz.

“Lo que está sucediendo en esta historia y en Gaza en general es algo que va más allá de la ficción”, refirió Hania. “No tuve que inventar nada, lo cual es una locura. La historia, la grabación, comienza con su prima muriendo. Y ahora hay otro niño que debemos rescatar”.

Una cosa que no quería mostrar era a una niña atrapada en un coche lleno de cadáveres. La cámara de Ben Hania se mantiene deliberadamente dentro de la Cruz Roja.

“Para mí, no era muy interesante mostrar las imágenes del horror porque las vemos por Internet. No significa que no tengan impacto, pero es como si el mundo se hubiera vuelto insensible”, destacó Ben Hania. “La elección de contar la historia desde esta perspectiva para mí fue la mejor manera. Sentí que se me había dado algo sagrado, la voz de esta niña”.

Muy emocional

La realización de la película fue emocional para todos. No era raro que los miembros del equipo estuvieran llorando. Luego estaban los actores, que respondían a la voz real de Hind, recitando casi textualmente lo que sus contrapartes reales dijeron.

“Son grandes actores, pero hubo una reacción genuina de ellos al escuchar esta voz”, expuso. “Fue más allá de la actuación”.

Se esperaba que The Voice of Hind Rajab fuera una de las películas más conmovedoras del festival y de la temporada de premios. Después de que la cinta se completó y fue seleccionada para Venecia, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer se unieron como productores ejecutivos. Túnez también ha decidido que sea su candidata a mejor película internacional en los Oscar. Ben Hania ya tiene dos nominaciones a su nombre, por mejor documental por Les filles d’Olfa (Las cuatro hijas) y mejor película internacional por The Man Who Sold His Skin (El hombre que vendió su piel).

Desde que empezó el certamen, el 27 de agosto, el glamur del festival quedó eclipsado en varios momentos por la devastadora situación en la franja de Gaza. Un colectivo fundado por 10 cineastas italianos independientes, llamado Venice4Palestine (V4P), lanzó un llamado al inicio de la Mostra condenando la guerra en el territorio palestino con una carta abierta que recabó 2 mil firmas.

También han sido varias las personalidades que expresaron su condena a la ofensiva israelí, como las cineastas marroquí Maryam Touzani y argentina Lucrecia Martel.

Por su parte, el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, sostuvo que el certamen es “un lugar de apertura y de debate”.

El Ministerio de Salud de Gaza informa que más de 63 mil palestinos han sido asesinados en la guerra de 22 meses, que comenzó cuando militantes liderados por Hamas secuestraron a 251 rehenes y mataron cerca de mil 200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre de 2023. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos, pero 48 permanecen en Gaza, y se cree que alrededor de 20 están vivos.

Ben Hania apuntó que la Fundación Hind Rajab, un grupo legal con sede en Bélgica, no estuvo involucrada.

Deshumanizante

“Estamos viendo que, en todo el mundo, los medios presentan a los muertos en Gaza como daños colaterales. Me parece muy deshumanizante, por eso el cine, el arte y todas las formas de expresión son tan importantes para dar una voz y un rostro a estas personas”, afirmó Ben Hania en rueda de prensa.

The Voice of Hind Rajab aún no tiene un distribuidor en América del Norte, pero Ben Hania espera que se vea “en todo el mundo”.

“No quiero decirle al público qué sacar de la película”, dijo. “Sólo quiero que la vean”.

El filme, presentado en selección oficial, es uno de los 21 que compiten este año por el León de Oro.