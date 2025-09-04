D

esde la oficina de Trump, de donde surgen iniciativas como la de cambiarle el nombre al Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, acaso más realista, se buscó generar un ambiente amenazante como escenario para la visita de Marco Rubio, secretario de Estado estadunidense a la Ciudad de México, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de discutir problemas de seguridad, con el despliegue de barcos de guerra y un submarino de Estados Unidos con potencia nuclear en las cercanías del mar Caribe, amenazando a Venezuela, principal reserva estratégica de petróleo del mundo como telón de fondo.

La urgencia por el petróleo en proceso de agotamiento se le está planteando a EU como de prioridad tan extrema que lo puede llevar a cometer graves errores, que van desde el robo (saqueo) de petróleo tanto en Siria, Libia o México, que sufre de extracción ilegal del combustible que va de México a Texas –proceso que conocemos como huachicoleo–, donde es procesado, convertido en gasolinas, aceites y otros productos que son regresados a nuestro país para su venta con sobreprecio, hasta la amenaza de una intervención militar contra Venezuela, intentando generar escenarios de guerra regionales que no sólo serían un desastre humanitario para nuestra región, sino que agravarían aún más la poca capacidad de acceso que tiene Estados Unidos a un recurso que se agota a pasos acelerados.

Mientras opositores venezolanos como Corina Machado saludaban la posibilidad de intervención militar de EU contra su propio país y contra su propia gente, Washington, acaso en espera de un levantamiento de dicha oposición, encontró un proceso de organización para la defensa de la soberanía nacional que en sólo dos días reunió 8 millones 200 mil ciudadanos y ciudadanas como parte de las milicias populares.

En un evento confuso –Venezuela duda de su veracidad– el martes 2 se registro un ataque letal contra un bote ( boat), dijo Trump en sus redes, que las repetidoras de los medios corporativos convirtieran en barco y el New York Post en “un buque narcotraficante venezolano” (sic), que a la postre y según los videos resultó ser una lancha con 11 personas que habrían sido asesinadas, sin comprobar identidad o pertenencia al Tren de Aragua y menos que transportaran drogas, las cuales, según Trump, “salen abundantemente de Venezuela”. Tampoco fueron previamente interceptados como tendría que haber sucedido.

Tan se tiene que aclarar este extraño ataque, que fue el eje de las preguntas que se hicieron al secretario Rubio y al canciller De la Fuente en la conferencia de prensa que dieron al finalizar los encuentros.