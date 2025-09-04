Clara Zepeda



Jueves 4 de septiembre de 2025

Al cierre del primer trimestre de 2025, la economía informal en México siguió creciendo, al presentar un aumento de 4 por ciento anual, y acumular 16 lecturas consecutivas al alza, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras el crecimiento económico fue de 0.9 por ciento anual en enero-marzo de 2025, la informalidad alcanzó un valor real absoluto de 5.83 billones de pesos, lo que representó 24.8 por ciento del total de la actividad económica de México al cierre del primer trimestre.

De acuerdo con el reporte “Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa”, el cual permite dar seguimiento al comportamiento de las actividades económicas informales tanto a nivel nacional como estatal, los mayores crecimientos anuales se observaron en Oaxaca (9.2 por ciento), Tamaulipas (8.4), Ciudad de México (6.6), Hidalgo (6.2) y Guanajuato (5.7).

El el valor agregado bruto del sector informal ascendió 5.6 por ciento a tasa anual y representó 57.2 por ciento de la economía informal. Por entidad federativa, las alzas más pronunciadas se evidenciaron en Oaxaca, 11.8 por ciento; Tamaulipas, 10.4 por ciento; Coahuila y Aguascalientes, 9.5 por ciento cada una e Hidalgo, 9.4 por ciento.