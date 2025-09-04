Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 17
La Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina no sólo ha reducido el precio del combustible regular en los últimos seis meses, sino que ha evitado incertidumbre en los hogares mexicanos, señaló el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Después de que la mandataria renovó, en conjunto con el sector gasolinero del país, por seis meses más la estrategia, la Secretaría de Energía (Sener) señaló en un comunicado ayer que en la primera fase se ha logrado reducir el precio promedio nacional de la gasolina regular o verde a 23.54 pesos por litro.
Destacó que con esto se ha evitado que “un insumo tan esencial se convierta en un factor de incertidumbre para hogares y empresas”.
La dependencia recordó que la estrategia contempla la participación voluntaria del sector en torno a los compromisos tales como mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, excepto en las zonas fronterizas, cuya estructura de costos y estímulos fiscales generan un precio menor al referido y observar de manera permanente los controles volumétricos.
La presidenta Sheinbaum externó a los empresarios su agradecimiento por su compromiso, pues este esfuerzo está orientado a cuidar el bolsillo de la gente, a dar estabilidad y a colocar el interés público en el centro de la política energética.