Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 17

La Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina no sólo ha reducido el precio del combustible regular en los últimos seis meses, sino que ha evitado incertidumbre en los hogares mexicanos, señaló el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Después de que la mandataria renovó, en conjunto con el sector gasolinero del país, por seis meses más la estrategia, la Secretaría de Energía (Sener) señaló en un comunicado ayer que en la primera fase se ha logrado reducir el precio promedio nacional de la gasolina regular o verde a 23.54 pesos por litro.

Destacó que con esto se ha evitado que “un insumo tan esencial se convierta en un factor de incertidumbre para hogares y empresas”.