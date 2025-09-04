Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 17

La confianza del consumidor en México mostró una percepción más favorable en las evaluaciones de la situación actual y futura del país, así como en las posibilidades de compra de bienes, según cifras del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (Inegi). El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de agosto de 2025, ajustado por estacionalidad, se situó en 46.7 puntos, su nivel más alto en lo que va del año, lo que significó un crecimiento mensual de 0.7 puntos y le permitió prolongar su incipiente recuperación, pues todavía está 0.7 por ciento debajo de agosto de 2024.

El mayor avance del periodo se ubicó en la categoría que evalúa el futuro económico del país y las posibilidades actuales de compra de los hogares, principalmente de algunos bienes duraderos como lavadoras, electrodomésticos, muebles y otros, con un crecimiento de uno y 1.1 puntos mensual, hasta ubicarse en 48.7 y 33.3 puntos. Asimismo, los rubros de situación económica del país actual y situación del hogar presente y futura registraron un comportamiento mixto con un avance de 0.6, un estancamiento y un crecimiento de 0.8 enteros, en ese orden.

En su medición anual, el componente que más cayó fue la perspectiva del consumidor en el presente de la economía del país, que descendió 3.2 puntos en agosto frente al mismo mes de 2024. Le siguió la situación futura del país con una caída de 2.5 puntos. El futuro y presente de los hogares cayeron 0.2 y 0.3 puntos.

No obstante, las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etcétera, aumentaron 2.7 puntos anual.