Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 16

La recaudación en las aduanas de México aumentó 21.8 por ciento real en lo que va de 2025, aunque se registra un menor volumen de mercancías que pasan por los recintos fiscalizados del país.

La Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM) reportó que entre enero y julio se captaron 836 mil 808.9 millones de pesos por las actividades de comercio exterior.

El repunte que lleva la recaudación del comercio exterior está explicado principalmente por el impuesto al valor agregado (IVA) y el especial sobre producción y servicios (IEPS), publicó la agencia.

Por IVA se captaron 583 mil 792.7 millones de pesos, 16.8 por ciento más que de enero a julio del año pasado; en tanto que por IEPS, la recaudación sumó 133 mil 133.2 millones de pesos, 46.6 por ciento más.

También el impuesto general de importación avanzó 28.5 por ciento, para sumar 95 mil 991 millones de pesos y el derecho de trámite aduanero registró un alza de 12.4 por ciento, para un total de 17 mil 516.5 millones de pesos.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre comercial por las políticas arancelarias a nivel global, el impuesto sobre automóviles nuevos registró una caída de 36.2 por ciento. Su captación fue de apenas 21.4 por ciento.

Las aduanas que representaron una mayor recaudación fueron Nuevo Laredo, Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas. Entre las cuatro captaron 47.3 por ciento de los ingresos de comercio exterior durante este periodo.