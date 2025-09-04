De la Redacción

Jueves 4 de septiembre de 2025

Con un ataque de cuatro carreras en la sexta entrada, los Diablos Rojos del México vencieron 7-5 a los Piratas de Campeche en el cuarto juego y lograron empatar 2-2 la serie de Campeonato de la Zona Sur.

En el duelo efectuado en el Estadio Nelson Barrera, los Escarlatas llegaron al sexto episodio con una ventaja de 3-2 en la pizarra, y gracias a las anotaciones de Rio Ruiz, Carlos Sepúlveda, Allen Córdoba y Robinson Canó pusieron el marcador 7-2 a su favor. Sin embargo, la novena local respondió con tres carreras en la misma entrada para el 7-5.

Diablos y Piratas se rencontrarán hoy en el Estadio Nelson Barrera para protagonizar el quinto juego de la serie.

Con este resultado, los capitalinos aseguraron disputar el sexto encuentro de la serie el próximo sábado en su casa, el estadio Alfredo Harp Helú.

En actividad de las Grandes Ligas, los Astros de Houston derrotaron 8-7 a los Yanquis de Nueva York con una remontada comandada por el cubano Yordan Álvarez y el dominicano Jeremy Peña. Álvarez pegó cuatro imparables, su récord personal, y Peña otros dos y un jonrón.

Los texanos, que llegaron a tener una desventaja de 4-1, se levantaron con una explosión de cuatro carreras en la octava entrada ante el relevista Devin Williams.

Por los Yanquis, Cody Bellinger firmó un cuadrangular y remolcó tres carreras. En tanto, los Dodgers de Los Ángeles cayeron 3-0 ante los Piratas de Pittsburgh. Además, su receptor Will Smith salió lesionado.