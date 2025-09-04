▲ Clara Brugada anunció un amplio programa de actividades deportivas alusivas a la gran fiesta del futbol. Foto cortesía Gobierno de la Ciudad de México

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. a12

Rumbo a la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de la Ciudad de México realizará un torneo de futbol comunitario infantil, en el que se prevé organizar más de 10 mil partidos en la capital y llevará a cabo la clase más grande del mundo en el Zócalo, con la que se prevé romper el Récord Guinnes, que tiene Seattle en Estados Unidos.

Tras informar de estas actividades y del avance en los proyectos de movilidad para recibir a los asistentes al Mundial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el día de la inauguración de la justa deportiva –11 de junio del próximo año– será declarado feriado, pues se trata de un día muy importante para los mexicanos.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina aseguró que la Ciudad de México tendrá un amplio programa de actividades deportivas, con el objetivo de que en el Mundial de Futbol los capitalinos no sólo sean observadores, sino protagonistas de un evento que dinamice la vida comunitaria y promueva valores, inclusión y solidaridad.

Precisó que será el próximo 1º de marzo cuando se realizará la clase de futbol más grande del mundo y adelantó la construcción de 100 nuevas canchas en distintos puntos de la ciudad, así como la rehabilitación de otras 400, con la finalidad de garantizar que la niñez, la juventud y toda la población tengan espacios dignos y accesibles para ejercitarse.

A su vez, la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto, explicó que el torneo infantil denominado Ollamaliztli (Juego de Pelota) abarca cuatro categorías de niñas y niños de entre 9 y 16 años, y será completamente gratuito.