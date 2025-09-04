De la redaccion

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. a12

La FIFA anunció el sistema y las fechas de las fases de venta de boletos para el Mundial 2026, los cuales tendrán precios que irán desde 60 dólares (mil 123 pesos) para partidos de la fase de grupos hasta 6 mil 730 dólares (125 mil 984 pesos) para los asientos más exclusivos en la final del torneo.

El organismo rector del futbol mundial indicó que la aceptación de una solicitud para el sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas durante la franja horaria.

Detalló que se pondrán a la venta boletos individuales para los 104 partidos, así como para cada sede y equipo.

La primera ventana para ofrecer boletos para el Mundial será el 10 de septiembre y será exclusiva para tarjetahabientes Visa. Los aficionados que deseen asistir al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá deben registrarse a partir de esa fecha y crear un FIFA ID en FIFA.com/tickets.

Tras un proceso de selección aleatorio, los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre y se les indicará la fecha y hora para la compra de entradas (sujeto a disponibilidad), con plazos a partir del 1 de octubre.

Debido a la alta demanda prevista, las entradas para la Copa Mundial de la FIFA se lanzarán por fases, siendo el sorteo de Preventa Visa la primera.

En los próximos meses se lanzarán nuevas ventas de entradas, lo que permitirá a todos los aficionados inscribirse con la intención de adquirir boletos. Los aficionados que no cumplan los requisitos para participar en el sorteo de Preventa Visa, que no hayan tenido éxito en éste o que deseen realizar compras adicionales, podrán hacerlo en otras dos fases.

La segunda parte de venta de boletos será para el público en general con un plazo de inscripción del 27 al 31 de octubre y las franjas horarias de compra estarán disponibles desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre, mientras que para la tercera fase, el registro comenzará poco después del sorteo final de la Copa del Mundo.

Durante esta última etapa, los aficionados podrán enviar solicitudes para partidos específicos después de que el sorteo final haya revelado la mayoría de los emparejamientos de la fase de grupos.

La FIFA también lanzará una plataforma de reventa oficial y segura.

Esta iniciativa busca proteger a los aficionados contra la reventa no autorizada y está disponible para el público. Los residentes mexicanos tendrán acceso a una plataforma de intercambio de entradas, aunque por el momento no se han dado a conocer más detalles respecto a esta modalidad de compraventa de boletos. Además de estas opciones, los seguidores también podrían ver los partidos del Mundial 2026 con paquetes hospitality, que ofrecen amenidades de lujo.