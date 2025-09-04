Jueves 4 de septiembre de 2025, p. a11
La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue reprobada por participantes en un foro realizado en el Senado, donde se denunció, por otra parte, la violencia que se registra contra los atletas y que los orilla a dejar el entrenamiento.
La directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, Fabiola González Robledo, explicó que el problema de la violencia se agrava cuando se tiene una condición de mujer o de desventaja, por lo que el actual titular de la Conade, Rommel Pacheco, ha buscado un acercamiento con la Secretaría de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como con legisladores, con el fin de poner el tema en la ley y apoyarse en el conocimiento de los especialistas en la materia.
Subrayó que se han establecido medidas en contra de las agresiones, entre ellas, la colocación de áreas para recibir quejas en centros de entrenamiento y la difusión de materiales para entender qué es la violencia en el deporte, pues a veces son prácticas tan sutiles que se normalizan.
Asimismo, se elaboran protocolos que permitan brindar atención inmediata a los casos, añadió en representación de Pacheco.
En el primer foro sobre la violencia deportiva “Valiente dentro y fuera del juego”, la senadora Ana Karen Hernández dijo que el deporte debería ser sinónimo de fraternidad, esfuerzo, superación y salud; sin embargo, cuando la agresión, la intolerancia y el acoso manchan esta actividad se traicionan sus valores fundamentales.
La presidenta de la Comisión del Deporte del Senado ratificó su compromiso para apoyar de manera firme a los atletas luego de dar a conocer que ha sostenido reuniones con Rommel Pacheco y diputados, con el fin de impulsar iniciativas a favor de ellos.
Rafael Chacón, regidor de Coacalco, consideró que la ex directora de la Conade está reprobada, tras externar su confianza en el actual titular de la dependencia, quien tiene un gran reto, pero empezó con “buenos aciertos”. Manifestó su deseo de que el funcionario no defraude a los jóvenes.
Luis Eduardo Vega, de la Red Juvenil por México, demandó mayor presupuesto para el sector y que el poco que hay, llegue a los atletas y no como en ocasiones anteriores que hubo un pendiente con la ex directora de la Conade. Pero con Rommel Pacheco, sostuvo, sí están llegando los recursos a los deportistas.
A lo largo del foro, atletas y entrenadores relataron las prácticas de violencia en el sector, como la exigencia de reducir la grasa corporal y hasta un kilo de peso al día, la manipulación psicológica para que los deportistas se dopen y la aplicación de ejercicios prohibidos a quienes denuncian estas condiciones.