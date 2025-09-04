Georgina Saldierna y Andrea Becerril

La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue reprobada por participantes en un foro realizado en el Senado, donde se denunció, por otra parte, la violencia que se registra contra los atletas y que los orilla a dejar el entrenamiento.

La directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, Fabiola González Robledo, explicó que el problema de la violencia se agrava cuando se tiene una condición de mujer o de desventaja, por lo que el actual titular de la Conade, Rommel Pacheco, ha buscado un acercamiento con la Secretaría de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como con legisladores, con el fin de poner el tema en la ley y apoyarse en el conocimiento de los especialistas en la materia.

Subrayó que se han establecido medidas en contra de las agresiones, entre ellas, la colocación de áreas para recibir quejas en centros de entrenamiento y la difusión de materiales para entender qué es la violencia en el deporte, pues a veces son prácticas tan sutiles que se normalizan.

Asimismo, se elaboran protocolos que permitan brindar atención inmediata a los casos, añadió en representación de Pacheco.

En el primer foro sobre la violencia deportiva “Valiente dentro y fuera del juego”, la senadora Ana Karen Hernández dijo que el deporte debería ser sinónimo de fraternidad, esfuerzo, superación y salud; sin embargo, cuando la agresión, la intolerancia y el acoso manchan esta actividad se traicionan sus valores fundamentales.