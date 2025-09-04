Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. a11

Aaron Rodgers es el último de los mariscales clásicos de élite en la NFL. Un hombre de 41 años que llegó a la liga en 2005 con Green Bay, y en el que los Acereros de Pittsburgh depositaron su confianza esta campaña para alcanzar su tan ansiado séptimo título de Supertazón, en busca de romper una sequía de 16 años sin trofeos en sus vitrinas, a pesar de su inminente retiro al finalizar la temporada.

“Es el último mariscal de la vieja guardia, ya todos los de esa generación se han ido (Ben Roethlisberger, Philip Rivers, Eli Manning, Drew Brees y Tom Brady). Ahora los jóvenes tienen otras características, mayor movilidad y pintan para ser más versátiles. Yo no lo siento como un acerero, pero puede pasar de ser el villano a convertirse en el héroe. Si nos diera un Supertazón nos sacaríamos la espinita del título que perdimos ante él con los Empacadores (2011), pero eso tampoco lo convertiría en un referente del equipo”, comentó Sergio Carrasco, fundador del grupo Steelers Family en México.

La misión del cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga no es sencilla. Deberá pelear en una Conferencia Americana plagada de jóvenes talentos como Patrick Mahomes (Kansas City), Josh Allen (Búfalo) y Lamar Jackson (Baltimore), mientras en la Nacional, tendrá como principal amenaza a Jalen Hurts, con las Águilas de Filadelfia, favoritas junto a los Jefes en las apuestas por el título, y que disputarán hoy el duelo inaugural de la campaña ante los Vaqueros de Dallas.

Mañana, como parte del proceso de expansión de la NFL, Kansas City se medirá ante los Cargadores de Los Ángeles en el partido que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil, y el domingo los Acereros abren su temporada ante los Jets de Nueva York.

El estilo de juego en la generación de Rodgers se caracterizó por mantenerse en la bolsa de protección con mirada fría al fondo del emparrillado, para después conectar pases profundos con sus receptores. El actual grupo de pasadores posee una versatilidad que les permite en mayor medida romper tacleadas y eludir rivales con acrobacias.

La expectativa por el mariscal no es muy alentadora para un sector de los Acereros tras su fracaso con los Jets de Nueva York, donde estuvo dos temporadas y una de ellas fue baja por una ruptura en el tendón de Aquiles. Rodgers es el pasador más veterano de la liga, seguido de Joe Flacco, con 40 años, quien llegó a la NFL en 2008, y como parte de otra generación mantuvo duelos memorables ante los referentes del momento.

“En un principio no estaba de acuerdo en su llegada debido a su historial en otros equipos, tenía miedo que rompiera el grupo. Espero que sea un líder y pueda armonizar con su talento, el cual está más que comprobado a pesar de la edad, será su último año, y espero que tenga el deseo de cerrar de la mejor manera”, agregó Carrasco.

En un episodio del programa The Pat McAfee Show, el campeón de Supertazón con Green Bay confesó que abrirá la puerta al retiro después de finalizar esta temporada con Pittsburgh. “Jugué 20 años. Ha sido una larga trayectoria, la he disfrutado, y no hay mejor lugar para terminar que en una de las franquicias más importantes de la NFL con Mike Tomlin, un gran grupo de liderazgo y grandes jugadores en la ciudad que esperan que ganes”, declaró.

Pittsburgh, que junto a Dallas, San Francisco y Nueva Inglaterra tienen el mayor número de seguidores en México, conquistó por última vez el Supertazón en 2009, cuando Roethlisberger lanzó el pase del triunfo para vencer a los Cardenales de Arizona y conseguir el sexto campeonato para la franquicia.

“El equipo que ganó cuatro títulos de liga en la década de 1970 estaba lleno de referentes como Terry Bradshaw, Franco Harris y Lynn Swann, la verdad había muchísimo talento. En aquel entonces solamente podías ver en la televisión a Pittsburgh o Dallas, y me enamoré de los Acereros al verlos ganar. Tengo en mi colección el casco de los helados Danesa 33, un objeto al que le tengo mucho cariño por todo lo que viví. Espero esta campaña la suerte cambie para nosotros”, agregó Carrasco.