Jueves 4 de septiembre de 2025, p. a10

Madrid. Era el final de la etapa, en una de las calles céntricas de la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, cuando centenares de personas que portaban la bandera palestina y gritaban sin cesar “Israel genocida” y “Palestina libre” protestaron en el curso de la Vuelta a España, una de las tres carreras ciclistas por etapas más prestigiosas del mundo. Los organizadores decidieron neutralizar la parte final y dejar sin ganador esa parte, mientras que los manifestantes celebraron la acción para llamar la atención sobre la presencia del equipo de Israel (Premier Tech), pero sobre todo para denunciar el genocidio y la limpieza étnica que está perpetrando el Estado israelí en la franja de Gaza.

Desde que se anunció la presencia del equipo de Israel en la Vuelta se exigió que fuera apartado de la carrera como respuesta a la “política criminal” del gobierno de Benjamín Netanyahu, pero los responsables decidieron no hacerlo, de ahí que desde que comenzó la competición, hace poco más de 15 días, se han registrado diversos actos de protesta, pero nunca antes como el de Bilbao, donde los manifestantes incluso superaron la valla de seguridad cuando pasaban a toda velocidad los vehículos de los equipos y los ciclistas.

Ante el caos inicial, desde la radio interna de la carrera se informó que los “tiempos de la general se tomarán a 3 kilómetros de la meta por seguridad. No habrá ganador de la etapa. Habrá puntos de la montaña, pero no de la clasificación por puntaje”. Ese fue el mensaje que recibieron todos los equipos a sólo unos minutos del final de la undécima etapa, en la que tampoco hubo ceremonia de podio ni entrada por el arco de meta, ya que ahí era donde más gente se concentró con las banderas palestinas.

Ante las protestas, el equipo de Israel tuvo que ser escoltado por la policía, que los trasladó rápidamente hasta su autobús para que abandonaran lo antes posible la zona. El director técnico de la Vuelta, Kiko García, explicó a los medios de comunicación que “hemos tomado la mejor decisión. Hice un sondeo con los equipos y así lo sentí, ahora lo único que quiero es respirar un poco. La situación en principio seguirá existiendo salvo que el reglamento cambie. Como organizadores, estamos obligados a pelear para que los corredores estén seguros y para que el espectáculo siga adelante. Al final, la Unión Ciclista Internacional (UCI) tendrá que valorar si se protege a una carrera internacional como la Vuelta o a un equipo. Nosotros sólo podemos hacer nuestro trabajo”.