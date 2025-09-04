▲ El Hotel Regis fue una de las construcciones colapsadas por el sismo del 19 de septiembre de 1985. La instantánea forma parte de la exposición A 40 años de los sismos de 1985. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 5

La exposición A 40 años de los sismos de 1985, de 13 imágenes, montada en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF), equivale a un recorrido que no sólo refleja la tragedia de aquel 19 de septiembre, sino “el despertar de la sociedad civil y su organización solidaria mediante múltiples e improvisadas estaciones de auxilio, centros de acopio, brigadas de búsqueda y remoción de escombros, ante las impávidas autoridades que se vieron rebasadas por los sucesos”, subrayaron Marco Aurelio Almazán Reyes y Angélica Rico Montoya, investigadores de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, institución que participó en la creación de la muestra.

Ubicada a la entrada del MAF, el recorrido de la exhibición empieza con una imagen de 1957, año de otro terremoto, el del 28 de julio, que sacudió también a la Ciudad de México y tiró de su columna al Ángel de la Independencia, como se aprecia en la fotografía sin autor. La imagen da muestras de que “aquí va a pasar algo severo”, indicó Edgar Castelán, responsable del área de memoria comunitaria de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura local.

La exhibición forma parte de las actividades conmemorativas a cuatro décadas de los sismos de 1985, que incluyeron una fuerte réplica el día 20. Los más de 14 eventos recuerdan asimismo el terremoto del 19 de septiembre de 2017, informó en la apertura de la exposición Norlang Marcel García, director general de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

“Queremos que cada rincón de esta ciudad guarde un recuerdo que puede ayudar a la cultura de la prevención y de la protección civil. La Ciudad de México se construyó sobre un sistema de cinco lagos, cuyas condiciones del terreno hacen que todos los sismos provenientes específicamente del Pacífico se magnifiquen en la urbe”, apuntó el funcionario.

Las imágenes provienen de un acervo de alrededor de 300 que resguarda el MAF. Las fichas técnicas no incluyen a sus autores, pero son imágenes muy conocidas; por ejemplo, la de los escombros del Hotel Regis o los edificios colapsados de San Antonio Abad, donde laboraban las costureras. También hay impresiones que se refieren al despertar ciudadano, tomadas durante las celebraciones por el Día de Muertos de ese año, en específico de la ofrenda realizada en el Zócalo.

Tiempo de recordar

Para Lisbeth Ramírez Chávez, directora del MAF, “es tiempo de recordar y saber también que somos resilientes. Espero que esta pequeña exhibición nos lleve a una reflexión de lo que hay y de la grandeza que tiene nuestro país. Gracias a los fotoperiodistas fue posible hacer este fondo de comunicación social”.