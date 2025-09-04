Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 29

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a las 16 alcaldías un informe del gasto destinado a la reparación de baches y repavimentación de calles que se encuentran bajo su competencia.

Asimismo, exhortó a los alcaldes a realizar labores de mantenimiento de la carpeta asfáltica, pues a decir del diputado de Morena Paulo García, de cada 100 metros de calles en la capital, 92 están en las demarcaciones y el resto son vías primarias. Señaló que este año se les incrementó 8.8 por ciento de presupuesto –que representa unos 4 mil millones de pesos–, por lo que deben informar de su aplicación y el gasto en bacheo.

“Conforme al marco jurídico vigente, las demarcaciones tienen atribuciones claras para conservar, mantener y reparar las vialidades secundarias dentro de su jurisdicción”.

“El llamamiento es para que, como Congreso, fiscalicemos cómo invierte el dinero cada alcaldía. Hace poco vimos en Miguel Hidalgo a cerca de 100 funcionarios reunidos para atender un bache con bolsas de asfalto en frío, que no es el adecuado para el saneamiento de la vía pública”, afirmó el legislador.