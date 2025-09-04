Rocío González Alvarado

El Gobierno de la Ciudad de México construirá, en coordinación con su par federal, un hospital toxicológico, y de manera independiente un centro de transición y recuperación, así como 100 centros Colibrí para atender y dar cobertura a quienes enfrentan un consumo problemático de sustancias sicoactivas.

Estas acciones forman parte del programa de atención al consumo de sustancia sicoactivas, que cuenta con tres ejes: prevención, atención y reducción de riesgos.

La titular de la Secretaría de Salud, Nadine Gasman, señaló que desde el punto de vista de la salud pública, es importante atender el tema de las sustancias sicoactivas porque impactan en la salud física y mental, las personas desarrollan algún trastorno por el consumo y muchas crean urgencias médicas.

Detalló que el consumo de alcohol produce alrededor de 8 mil 500 urgencias médicas al año, seguido de los estimulantes del tipo anfetamínico, y la cocaína, con mil 400 y mil 300, respectivamente, que si bien son mucho menos, resultan ser más graves, pues conllevan un riesgo cardiovascular, neurológico y siquiátrico.