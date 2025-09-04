Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 28

Autoridades capitalinas han identificado la utilización de giros comerciales como tiendas, lavanderías, bares, autolavados y talleres para la distribución de drogas en diferentes puntos de la ciudad.

Tan sólo en lo que va de este año, la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo ha cumplido con al menos 206 órdenes de cateo en inmuebles que cuentan con un local comercial que era utilizado como fachada para la venta de droga al menudeo.

Datos obtenidos vía transparencia refieren que estos cateos han sido cumplidos por ordenamiento de un juez de control, por lo que los sitios quedan asegurados tras los hallazgos; sin embargo, la autoridad no precisó las demarcaciones donde se encuentran.

Al respecto, fuentes ministeriales y policiales refirieron que este problema se ha identificado en la ciudad, donde mantienen investigaciones para dar con células o grupos organizados que se suman a casas habitación donde se vende droga, y que han sido cateadas en diferentes momentos.

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero son alcaldías donde han dado con estos giros ligados a La Unión Tepito.

Incluso existe una investigación con número CI-FIDN/AOP/UI-1C/D/00145/07-2025 que concluyó con cateos en giros como un autolavado y una lavandería, donde integrantes de La Unión mantenían reuniones para distribución de drogas.

También desde ahí se distribuían dosis para la venta de droga, según la indagatoria y análisis del área de inteligencia de la policía capitalina.

Otros casos relevantes han ocurrido en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo e Iztacalco, por mencionar algunas.

Por ejemplo, en la investigación con folio CI-FIMA/MIL-1/UI-2 C/D 00226/08-2025, las autoridades asentaron que un giro de micheladas era un punto de venta de Los Rodolfos, donde hallaron sales para la fabricación de drogas sintéticas.

Este predio, ubicado en la calle Camino Real a San Pedro Atocpan número 5, esquina con La Quebrada, Barrio Tepeyaca, Xochimilco, fue cateado por policías de investigación sin que se reportaran detenciones.

Una vez asegurados estos inmuebles, las autoridades remiten copias a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio para que determine la licitud o ilicitud de dicho inmueble, que a su vez tienen locales con giros comerciales.