Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia.

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 27

Al preguntarle de nueva cuenta sobre las afectaciones que han provocado las fuertes precipitaciones en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que “cuando llueve tanto, a veces no alcanza incluso con todas las obras que se han hecho”.

No obstante, dijo que el Gran Canal y el Túnel Emisor Oriente “son obras importantísimas que ayudan a liberar el agua”.

En su conferencia matutina, se le mencionó incluso que por los problemas que ocasionan las lluvias en la capital del país, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tardó dos horas en llegar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles –adonde arribó en su primera visita a México– a Polanco.

“No fue tanto, pero lamentable sí hubo una lluvia otra vez tremenda en la ciudad”, dijo.

Pero ha habido “mucha inversión en la ciudad de muchos sexenios y federales también; primero el Gran Canal a principios del siglo XX, después el drenaje profundo y el Túnel Emisor Oriente”.

Resaltó que “las inundaciones o los encharcamientos no duran tanto, precisamente porque está funcionando el sistema”.

Además, sostuvo que “se trabaja en el plan integral de la zona metropolitana del valle de México, que tiene que ver con el acceso a agua potable y saneamiento, junto con Hidalgo, el estado de México y la Ciudad de México”.