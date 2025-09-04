▲ Debido a la suspensión de la línea A del Metro por el ingreso de agua pluvial a las vías, decenas de usuarios tuvieron que abordar camiones de carga para llegar a sus destinos. Foto Alfredo Domínguez y redes sociales

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 27

La tormenta eléctrica con lluvia en el oriente de la Ciudad de México provocó inundaciones en la calzada Ignacio Zaragoza, las avenidas Puebla, Los Reyes y Generalísimo Morelos, que afectaron la zona de vías de la línea A del Metro, que por segundo día consecutivo suspendió el servicio.

Las estaciones que estuvieron cerradas por más de dos horas fueron Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y la terminal La Paz, mientras el servicio en Pantitlán, Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Tepalcates se mantuvo con marcha lenta.

Los usuarios nuevamente enfrentaron caos bajo la lluvia, lo que dificultó encontrar transporte alterno para llegar a su destino por la acumulación de agua en las diferentes vialidades, entre las que también se inundó el distribuidor vial Puente La Concordia y la calzada Ermita Iztapalapa, lo que dejó fuera de circulación al transporte público como vagonetas, combis, camiones y taxis, algunos de los cuales quedaron varados.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, difundió en redes una fotografía en la que se observa el ingreso de agua como si fuera una cascada en la zona de vías.

Aunque el STC informó que fueron desplegadas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros en apoyo a los usuarios, nuevamente los camiones fueron insuficientes para movilizar a las personas.

Los afectados treparon a camiones de carga y tráileres con plataforma –que transportaban tarimas de madera–, mientras otros se colgaban del estribo de la puerta de los conductores de las pesadas unidades para acercarse a su destino.

Otros se arremolinaban para subir a las camionetas de apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local y algunos se arriesgaron a caminar entre las vialidades anegadas, y después de dos horas el viacrucis de los usuarios de la línea A no tenía fin, porque tras la reanudación en el servicio llegaron las aglomeraciones en los andenes en espera de poder abordar el tren en alguna de las dos direcciones, que siguió con marcha lenta por la lluvia intensa.

Por la noche, el STC informó que mantenía la marcha lenta por lluvia en las líneas 3, 4, 5, 8, 9, 12 A y B.

La línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec, también suspendió el servicio dos horas por la tormenta eléctrica.