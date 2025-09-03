Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 31

En 2024, el Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República y el Servicio Médico Forense (Semefo) recibieron 100 mil 19 cadáveres, 5.4 por ciento más que en 2023 (94 mil 893), informó el Inegi. El estado de México, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México concentraron 33.7 por ciento del total, con 11 mil 353; 7 mil 646; 7 mil 503 y 7 mil 185, respectivamente.

Del total, 82 por ciento eran hombres (81 mil 976), 16.6 mujeres (16 mil 655) y en 1.4 no se determinó el sexo. Según el estado de conservación, 86.7 por ciento estaban completos con tejidos blandos y 3.2 en descomposición.

Se identificaron 90 mil 530; 99.5 por ciento se entregaron a familiares. No fueron identificados 7 mil 174; 35.2 por ciento se almacenaron en anfiteatros.

Las unidades forenses recibieron 27 mil 703 fragmentos humanos, 97.8 por ciento en Nuevo León (27 mil 95). La FGR reportó una bodega para indicios y en estados 75; la CDMX tuvo la mayor cantidad con 17.