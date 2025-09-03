Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 31
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió el lunes pasado a 35 mil alumnos de bachillerato, quienes entraron tres semanas después que el resto de los estudiantes, ya que los resultados se dieron a conocer hasta el pasado 19 de agosto por disposición de la SEP.
Con porras, los alumnos de nuevo ingreso a las preparatorias y planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) fueron recibidos en sus respectivos planteles, donde las mascotas los invitaron a sentirse orgullosos de pertenecer a la máxima casa de estudios.
A la par de estas bienvenidas, la universidad lanzó la convocatoria para cursar el bachillerato a distancia. El registro estará abierto del 1º al 8 de septiembre y está enfocado a mexicanos que viven fuera del país, en especial en Estados Unidos.
Se trata de un programa 100 por ciento en línea para connacionales hispanohablantes, a fin de que estudien este nivel académico con flexibilidad, pues sólo dura cuatro semestres (dos años), no tiene horarios fijos y lo único que pagan es el examen de admisión, que tiene un costo promedio de 380 pesos.
El objetivo es que los mexicanos que no cuentan con bachillerato en Estados Unidos puedan desarrollar una “sólida cultura general”, por lo que aprenden a manejar “eficientemente la tecnología”, además de adquirir habilidades para la vida, el trabajo y, si lo desean, continuar con la universidad a distancia.
“Es un modelo flexible, dividido encuatro módulos (o semestres) e incluye 24 asignaturas.”