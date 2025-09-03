Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 31

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió el lunes pasado a 35 mil alumnos de bachillerato, quienes entraron tres semanas después que el resto de los estudiantes, ya que los resultados se dieron a conocer hasta el pasado 19 de agosto por disposición de la SEP.

Con porras, los alumnos de nuevo ingreso a las preparatorias y planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) fueron recibidos en sus respectivos planteles, donde las mascotas los invitaron a sentirse orgullosos de pertenecer a la máxima casa de estudios.

A la par de estas bienvenidas, la universidad lanzó la convocatoria para cursar el bachillerato a distancia. El registro estará abierto del 1º al 8 de septiembre y está enfocado a mexicanos que viven fuera del país, en especial en Estados Unidos.