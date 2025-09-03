Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Las autoridades de salud confirmaron 17 fallecimientos vinculados con el brote de sarampión en el país. El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que se tiene registro de 4 mil 353 casos de esa enfermedad, 95 por ciento concentrados en Chihuahua. En la conferencia del pueblo, ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario planteó intensificar la campaña de vacunación. El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, detalló que en las Rutas de la Salud, que se realizaron del 19 al 30 de agosto, se entregaron 28 millones de medicamentos a 8 mil 61 centros de salud y 578 hospitales de segundo y tercer nivel en las 23 entidades en las que opera esa institución. Los fármacos, agregó, se distribuyeron en 11 mil 364 kits, mediante 710 vehículos que recorrieron mil seis rutas, con lo que este primer mes se logró 100 por ciento de abasto para el IMSS-Bienestar. En su turno, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que en 2025 se pondrán en operación 10 hospitales; mientras el titular del Issste, Martí Batres, informó que a partir del mes pasado y hasta finalizar el año se construirán 16 unidades médicas de la institución a su cargo.