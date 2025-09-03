Alexia Villaseñor y Laura Poy

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 11

En la primaria Leonardo Bravo, en la Ciudad de México, era una costumbre obsequiar paletas de malvavisco con chocolate a los alumnos de primer grado, pero debido a los lineamientos que prohíben los productos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas, esta vez sólo les dieron una manzana, que fue recibida con poco entusiasmo por los más pequeños de este nivel.

El desafío de cambiar los hábitos alimenticios en los estudiantes continuará este ciclo escolar como parte de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz del gobierno federal. Falta mucho para que se consolide, pues en las loncheras que llevan los niños son numerosos los jugos embotellados, los hotcakes o las galletas.

Durante un recorrido realizado por La Jornada a la hora de ingreso de los estudiantes a los planteles, se observó en las inmediaciones de un prescolar, cuyos alumnos portaban mochilas transparentes, que entre los alimentos que llevaban estaban el yogur de sabor, galletas o bebidas de probióticos. Otros tenían recipientes con fruta picada, pero también quesadillas con tortillas de harina en lugar de maíz.