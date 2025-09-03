Emir Olivares y Alma E. Muñoz

El gobierno federal insistió en la urgente necesidad de evitar el consumo de bebidas azucaradas, refrescos en particular, pues están relacionados con las dos enfermedades de mayor mortalidad en el país: diabetes mellitus y padecimientos cardiovasculares.

Durante la conferencia del pueblo de ayer en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, planteó que cuando los adultos de un hogar ingieren regularmente refrescos, los niños menores de edad de esa casa tienen dos veces más probabilidades de consumirlos y los adolescentes hasta nueve veces más, en comparación con los chicos de los hogares donde no se consumen.

En 2021 se documentaron 118 mil muertes vinculadas al sobrepeso, las cuales representaron 10.6 por ciento del total de fallecimientos en México ese año.

La presidenta Claudia Shein-baum resaltó que la necesidad de incrementar las salas de hemodiálisis en el país está relacionada sobre todo con el consumo de refrescos.

Comentó que ha preguntado a los médicos por qué se requieren tantas salas de este tipo. “O sea, ¿por qué a la gente no le funcionan los riñones? Pensé que a lo mejor era un tema de contaminación del agua. Y me dijeron: ‘no, son esencialmente los refrescos’. Uno sabía que las bebidas azucaradas causaban daño, imagínense la cantidad de salas de hemodiálisis que tenemos que construir para poder atender a la gente”.