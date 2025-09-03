Ángeles Cruz Martínez

Entre las acciones para revertir la carga de obesidad en México existen opciones cuando la dieta y el ejercicio resultan insuficientes. Las pasadas cinco décadas la cirugía bariátrica se convirtió en una alternativa, pero sólo recurren a ella entre uno y dos por ciento de los afectados. No obstante, la innovación tecnológica continúa y ahora está disponible un procedimiento de mínima invasión (endoscopía) para disminuir hasta 80 por ciento el tamaño del estómago.

Es una técnica ambulatoria y en dos o tres días los pacientes retoman sus actividades normales, afirma-ron dos de los 24 especialistas certificados que hay en el país para la realización de esta técnica.

En conferencia, Rodrigo Aceves, cirujano bariatra, explicó que la gastroplastía endoscópica consiste en introducir por la boca y hasta el estómago un dispositivo que porta una cámara. Se sutura por dentro para modificar el tamaño, anatomía y movimientos del órgano.

Aseguró que cualquier persona, desde adolescentes hasta adultos mayores de 75 o más años, pueden someterse al procedimiento.

Sobre todo, indicó, quienes no son candidatos a una cirugía bariátrica convencional por tener algún nivel de riesgo cardiovascular o antecedentes de haber sido sometidos a otras intervenciones quirúrgicas.